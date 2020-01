El PS5 será revelado en menos de un mes, afirma el creador de God of War

La revelación del PS5 sucederá eventualmente. Pero, ¿cuándo exactamente? Bueno, Sony no ha confirmado una fecha para uno de los sucesos más esperados de 2020. Sin embargo, parece que no tendremos que esperar mucho, al menos eso es lo que asegura el creador de God of War.

De acuerdo con David Jaffe, ex desarrollador mejor conocido por su trabajo en God of War y Twisted Metal, en “menos de cuatro semanas” Sony por fin revelará su siguiente consola al público. Si su palabra es de creer, esto confirmaría algunos rumores que apuntan a un presentación del PS5 en febrero.

Jaffe no llegó a aclarar si simplemente estaba especulando con base en rumores anteriores, o si sabe algo sobre los planes de Sony que el público no, aunque continuó diciendo que el inminente anuncio de PlayStation “es el secreto peor guardado en la industria en este momento”.

I want to say it's the worst kept secret in games right now. February reveal like they did for PS4.

— David Scott Jaffe (@davidscottjaffe) January 16, 2020