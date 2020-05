Así funciona la exploración en Ghost of Tsushima

El State of Play de hoy nos trajo muchos detalles sobre Ghost of Tsushima, la anticipada nueva exclusiva de PlayStation 4. Se ha dicho anteriormente que la exploración en este título no contará con un sistema de waypoints tradicional, y tendremos que utilizar nuestro propio sentido de orientación para navegar estas peligrosas tierras. Ahora, ya tenemos una mucho mejor idea de cómo funcionará esto.

Ghost of Tsushima contará con un minimapa en el cual podremos elegir nuestro destino, y para llegar a él tendremos la ayuda del viento. Sí, el viento. Conocido como Guiding Wind, esta función nos indicará a dónde ir con una guía visual que deberemos seguir para llegar a nuestro objetivo. Podremos recorrer este mundo a caballo, y en el camino también iremos recolectando recursos.

A lo largo de nuestra aventura deberemos prestar especial atención a indicadores visuales, como campamentos, señales de humo y animales salvajes que nos guiarán hacia raros tesoros. Una vez que hayamos visitado una locación, podremos regresar a ella gracias al sistema de Fast Travel, al igual que en muchos otros juegos.

Ghost of Tsushima debutará el próximo 17 de julio para PlayStation 4.

Fuente: PlayStation