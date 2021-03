Sospechan que Balan Wonderworld está recibiendo reseñas positivas por bots

El pasado viernes se estrenó Balan Wonderworld, el nuevo plataformero por parte de Square Enix y Balan Company/Arzest. Para sorpresa de nadie, el juego resultó ser bastante promedio, sin embargo, las reseñas de los usuarios en Metacritic opinan lo contrario.

En promedio, Balan Wonderworld tiene una calificación de 53 por parte de la crítica, pero la calificación de usuarios llega hasta los 85, ¿bastante contrastante cierto? Bueno, parece que son bots quien están calificando positivamente al título, o al menos eso señala el usuario de Twitter, Spawn Wave.

These Balan Wonderworld User Reviews look like a bunch of bots, weird. pic.twitter.com/Yqae0KJhNq

— Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) March 28, 2021