Sony obtiene 2.5 miles de millones de dólares en ganancias

Sony decidió apostar por llevar sus juegos de PS4 y PS5 a PC y los resultados están siendo bastante positivos: en el año fiscal correspondiente a 2022, la compañía logró ingresos por 2.5 miles de millones de dólares que se atribuyen únicamente al mercado de juegos para PC y a las ventas de PSVR y periféricos, lo que demuestra que los ports para PC están generando ingresos significativos.

Los informes entregados por Sony indican que en el último año fiscal tuvieron ingresos por 27 mil millones de dólares, de los cuales 6.4 mil millones de dólares están relacionados con el software de videojuegos. De este total, el 39% corresponde a las ganancias de los juegos destinados para PC, sumados a las ventas de PSVR, audífonos y controles. Estas cifras aumentaron en 842 millones de dólares en proporción al año fiscal de 2021 y casi duplicaron las ganancias de PC en 2019, marcando un aumento en las ventas para los jugadores interesados en las versiones para PC.

En el año fiscal 2022, Sony lanzó más juegos para PC que en años anteriores, lo que explicaría el aumento de los ingresos de esta área. Si bien no se puede saber cuánto generaron los ports en particular, el medio Tweaktown organizó los datos trimestrales y consideró los juegos lanzados en PC para esas fechas: por ejemplo, el cuarto trimestre fue el más exitoso, con ingresos totales de $1,080, y fue en el momento en que Sony lanzó Returnal y The Last of Us Part I en PC, marcando un aumento considerable en comparación con los trimestres anteriores, en los que se lanzaron los puertos para Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Spiderman Remastered y Spiderman: Miles Morales. En comparación, para el año fiscal 2021, Sony solo publicó dos títulos para PC, God of War y Days Gone.

Por su parte, Sony anunció que continuarán apostando por distribuir videojuegos para PC, aunque se centrarán solo en “juegos antiguos”, es decir, juegos que han estado en el mercado para las consolas PlayStation durante un tiempo, asegurando así que los juegos lanzados en PS5 no llegarán simultáneamente a PC. Esperamos que, teniendo en cuenta las cifras, los próximos ports lleguen con un mejor rendimiento que The Last of Us.

Vía: Ruetir

Nota del autor: Es evidente que Sony se beneficiaría incluso más si llevara más juegos a PC, ojalá que estos resultados logren que se animen y, ya que van a dejar pasar tiempo entre el lanzamiento en consolas y la adaptación a PC. Tal vez podrían tomarse el tiempo de optimizar lo más posible los juegos cuando lleguen a computadora.