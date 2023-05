Rápidos y Furiosos X lanza videojuego

Este 2023 está lleno de estrenos en cines bastante prometedores, puesto que faltan pocos días para que lleguen cintas esperadas como The Flash, Spider-Man: Across the Spider-Verse y mucho más. Una de las entregas de acción que la gente no va a dejar ir es Rápidos y Furiosos X, la cual podría presentar por fin el cierre de la saga estelarizada por Vin Diesel.

Para celebrar que faltan un par de semanas para el estreno, se ha lanzado un videojuego de estilo 8 bits de navegador que nos pone en el papel de un automóvil y deberemos ir esquivando diferentes obstáculos para poder pasar de nivel. Dicho juego ya se puede probar desde este momento, a menos de que el sistema operativo sea muy antiguo.

Race around the world and prove you have what it takes to join the Fast Family. Play the #FASTX 8-bit game now: https://t.co/DnUP4RDxFB pic.twitter.com/PzbYyxupq1

— The Fast Saga (@TheFastSaga) May 4, 2023