Sony no piensa poner sus juegos el día uno en PS Plus

Sony Interactive Entertainment todavía no tiene planes de poner sus juegos de primera parte en PlayStation Plus el día de su lanzamiento, según un importante ejecutivo. En una entrevista con GamesIndustry.biz, el vicepresidente y jefe global de suscripciones, Nick Maguire, dijo que la compañía no tiene interés en hacer que todos sus juegos de primera parte estén disponibles el primer día, como lo hace Microsoft con Xbox Game Pass.

“Estamos satisfechos con nuestra estrategia”, dijo Maguire. “Al poner los juegos un poco más tarde en el ciclo de vida, hemos logrado llegar a más clientes 12, 18, 24 meses después de su lanzamiento. “Seguimos viendo que los clientes se emocionan con esos juegos y se unen. Para nosotros, eso está funcionando. “Ocasionalmente, habrá oportunidades de invertir en un lanzamiento simultáneo, como Stray, y las aprovecharemos cuando se presenten. “Pero para nosotros, dejar que esos juegos de primera parte salgan a la plataforma fuera del servicio primero… eso está funcionando y seguirá siendo nuestra estrategia en el futuro”.

Cuando se le preguntó si esta estrategia podría cambiar en el futuro para los títulos de servicio en vivo planificados de PlayStation, a fin de garantizar una gran audiencia en su lanzamiento, Maguire no se comprometió en ninguna dirección.

“Constantemente estamos trabajando en cuál es la estrategia correcta para el futuro”, respondió. “¿Cómo evolucionarán los hábitos de los jugadores y cómo nos aseguramos de que el servicio satisfaga esos hábitos futuros? “No puedo decir más al respecto en este momento, pero obviamente estamos muy atentos y pensando en el papel que Plus puede desempeñar en el futuro”.

El año pasado, tanto el jefe de PlayStation, Jim Ryan, como el jefe de iniciativas de desarrolladores independientes de la compañía, Shuhei Yoshida, dijeron que no tenían la intención de lanzar sus juegos en PS Plus el primer día. En marzo de 2022, Ryan dijo:

“Creemos que si hiciéramos eso con los juegos que hacemos en PlayStation Studios, se rompería ese círculo virtuoso. El nivel de inversión que necesitamos hacer en nuestros estudios no sería posible, y creemos que el efecto secundario en la calidad de los juegos que hacemos no sería algo que los jugadores quieran”.

Yoshida reiteró esto en septiembre de 2022, diciendo:

“Es como en las películas: una película se estrena primero en el cine, luego pasa a renta por streaming, o a un servicio de suscripción, o a la televisión gratuita, generando así ingresos nuevos y llegando a una audiencia más amplia. “De la misma manera, creemos en el lanzamiento premium de un título en su lanzamiento y, después de tal vez seis meses, o tres meses, o tres años, cuando las ventas del juego disminuyen, la inclusión en PS Plus Extra puede ayudar a presentar estos juegos a nuevas y más amplias audiencias”.

Vía: VGC

Nota del editor: Desde el punto de vista del videojugador, esto apesta, pero como negocio es una estrategia brillante.