Guillermo Del Toro opina acerca de Super Mario Bros. Movie

El director ganador del premio Óscar Guillermo del Toro, cuyas películas más famosas incluyen “El laberinto del fauno“, “Pacific Rim“, “Hellboy” y el ganador de Mejor Película Animada de este año “Pinocchio“, elogió a “The Super Mario Bros. Movie” por “mover las cosas” en el mundo de las películas animadas.

Del Toro habló en el festival de animación de Annecy el martes sobre su amor por la animación y reveló a la audiencia que después de hacer algunas películas más de acción real, quiere enfocarse “solo en la animación”, siguiendo el éxito de su adaptación en stop-motion de “Pinocchio” para Netflix.

Sin embargo, Del Toro también habló sobre sus frustraciones con la forma en que la industria cinematográfica ve las películas animadas, pero cree que la situación está cambiando gracias a algunos éxitos recientes, incluida la interpretación de Illumination del famoso fontanero de Nintendo.

“Los tres éxitos de ‘Spider-Verse‘, ‘Teenage Mutant Ninja Turtles‘ (la próxima película escrita por Seth Rogan) y ‘Mario‘ están moviendo las cosas, permitiendo un poco más de libertad, pero todavía hay grandes peleas por librar”, dijo el director a la audiencia el martes.

La película de Mario ha superado rápidamente a la original “Frozen” para convertirse en una de las películas animadas más exitosas de todos los tiempos, y el director de “La forma del agua” cree que su éxito podría abrir la puerta a más películas “rompe-reglas” en la animación.

Del Toro continuó diciendo que “la animación para mí es la forma más pura de arte y ha sido secuestrada por un grupo de maleantes”, lamentando lo que ve como la codificación “comedia romántica adolescente” del medio. Quiere ver “vida real en la animación” de manera urgente. Es un discurso bastante expresivo, lleno de pasión por el medio y con un lenguaje colorido, que vale la pena leer.

Guillermo del Toro es conocido por ser fanático de los videojuegos, por lo que su amor por la película de Mario no debería ser una sorpresa. Tiene una gran admiración por títulos como “Ico” y “Shadow of the Colossus“, y algunos de sus juegos favoritos son “Asteroids” y “Galaga“. Pero quizás lo más famoso es que del Toro colaboró con Hideo Kojima en “P.T.“, la demo jugable diseñada para promocionar el ahora cancelado “Silent Hills“. Del Toro luego trabajó nuevamente con Kojima, prestando su apariencia al personaje Deadman en “Death Stranding“.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Lo que diga el señor, es un orgullo mexicano y todos lo queremos. Así que lo que opine, tiene razón. Me emociona que piense dedicarse a la animación porque creo que es el medio en el que puede expresarse con mayor libertad, lo malo es que sus proyectos sigan tomando 15 años para crearse como fue el caso de Pinocchio.