Cuidado con a quién matas en el mundo virtual, puede inspirar a alguien a atacarte en el mundo real. Eso es lo que le sucedió a un francés, quien fue apuñalado y casi asesinado por otro jugador de “Counter-Strike“, según informa el diario Telegraph de Londres.

Según se informa, Julien Barreaux pasó seis meses buscando a la persona que mató a su personaje en línea en una pelea virtual con cuchillos, y finalmente encontró al adversario viviendo a solo unos cuantos kilómetros de distancia en Cambrai, una ciudad a unas 2 horas al norte de París.

El joven de 20 años, armado con un cuchillo de cocina real, fue NYa la casa del hombre y lo apuñaló brutalmente en el pecho. La víctima, identificada solo como Mikhael, sobrevivió al ataque después de que la hoja fallara de acertar en su corazón por menos de dos centímetros.

“Barreaux fue arrestado en menos de una hora y nos dijo que quería ver a su rival eliminado por matar a su personaje”, declaró un oficial de policía en el juicio, según informó el Telegraph.

El excesivamente entusiasta videojugador pasará dos años tras las rejas y recibirá terapia de control de la ira.

“Eres un peligro para la sociedad”, dijo la jueza Alexiane Potel. “Sinceramente, estoy aterrada por la reacción desproporcionada que podrías tener si alguien te mira de forma equivocada en la calle”.

Vía: NY Daily News

Nota del editor: Y aquí es donde se dice: “Todo es culpa de los videojuegos”. Pero, ¿es en realidad así? No señores, no tiene nada que ver un hobby que el daño psicológico que una persona puede tener. Este dude se podría haber detonado igual por “road rage”, por un regaño en la escuela o simplemente porque un día no amaneció de buen humor. El problema está en la salud mental y en la educación que recibimos de niños, no en los videojuegos ni en ningún otro pasatiempo.