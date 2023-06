Sony anuncia fin de semana gratis de PlayStation Plus

Los modos multijugador en línea de los títulos de PS4 y PS5 estarán accesibles sin necesidad de una suscripción a PlayStation Plus del 24 al 25 de junio. Los jugadores que deseen participar en la promoción deberán tener una cuenta en PlayStation Network.

Sony anunció hoy que está probando actualmente la transmisión en la nube para juegos de PS5, una característica que se ofrecerá a los suscriptores de PlayStation Plus Premium cuando se lance. Incluirá juegos de PS5 del Catálogo de Juegos de PlayStation Plus y Pruebas de Juegos, además de títulos digitales de PS5 compatibles que los jugadores posean.

Sony también confirmó los títulos del Catálogo de Juegos de PlayStation Plus y los Clásicos de junio el miércoles. Lanzándose la próxima semana, el primero incluirá Far Cry 6, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Tacoma y Deus Ex: Mankind Divided, mientras que los últimos incluirán Killzone: Liberation, Worms y Herc’s Adventures.

Vía: VGC

Nota del editor: ¡Excelente! Al fin podré probar el multijugador de Dead Island 2.