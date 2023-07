Sony invierte millones de dólares en juegos de servicio

A día de hoy el enfoque de PlayStation ha estado muy notable en cuanto a experiencias como servicio, algo que ha desconcertado de alguna manera a los usuarios que disfrutan de experiencias individuales. Sin embargo, aunque no les está yendo bien con sus proyectos más enfocados en el multijugador, parece que es un camino que quieren seguir sin problema.

En un informe publicado por Nikkei, se reveló que Sony tiene la intención de “emplear” recursos financieros en la investigación y el desarrollo de juegos, por una suma de alrededor de $2.13 mil millones. Y aunque se pueda pensar que se trata de juegos nuevos de inversión triple A, parece ser que todo va por la parte de los juegos como servicio.

En lo comentado, se menciona que la empresa planea asignar un 60% de todos los gastos de desarrollo a este tipo de proyectos exclusivamente para el año que finaliza en marzo de 2026. También se afirmó que existe un gran objetivo para no tener menos de doce juegos de servicio en vivo en la cartera de PS dentro de esa misma línea de tiempo asignada.

Vale la pena mencionar, que durante el último showcase ya se nos han mostrado un par de juegos que estarán enfocados a este negocio, mismos que son elaborados por estudios de la marca. Por su parte, hay un título que tiene preocupados a los fans, y ese es Facciones de Naughty Dog, mismo que lleva el gameplay de The Last of Us a un juego como servicio.

Por ahora, es el mercado al que Sony está apostando con más esperanzas.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Vaya que las decisiones de Sony son algo complicadas, pero ojalá sepan lo que están haciendo con sus inversiones en este mercado. En este año los juegos fuertes de la marca se ven escasos, nada más allá de Spider-Man 2.