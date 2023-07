Según un comunicado de prensa en GlobeNewswire, Nasdaq anunció que The Trade Desk, Inc se uniría al índice Nasdaq-100 como reemplazo de Activision Blizzard, Inc, y ABK sería eliminada de la lista antes de la apertura del mercado el lunes 17 de julio. La eliminación de Activision Blizzard del índice Nasdaq-100 podría interpretarse como la preparación de la compañía para cerrar su acuerdo de fusión con Xbox.

El anuncio de la salida de ABK de la Bolsa llega justo después de que la FTC presentara una apelación del rechazo de la jueza Jacqueline Corley a emitir una orden preliminar para detener el cierre de la adquisición. Actualmente, una orden de restricción temporal (TRO) mantiene el acuerdo en espera mientras se llevan a cabo los procedimientos judiciales, pero la TRO está programada para expirar el viernes. Con la TRO fuera del camino, lo único que obstaculiza a Microsoft y ABK para completar la adquisición es una decisión con respecto a la apelación del 9º Tribunal de Circuito y la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA).

Con respecto a la apelación de la FTC, el Vicepresidente y Presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo:

“La decisión del tribunal de distrito deja en claro que esta adquisición es beneficiosa tanto para la competencia como para los consumidores. Estamos decepcionados de que la FTC siga persiguiendo un caso claramente débil, y nos opondremos a cualquier esfuerzo adicional para retrasar la posibilidad de avanzar”.

Mientras tanto, en una entrevista con CNBC, Bobby Kotick expresó su opinión de que una apelación de la decisión por parte de la FTC sería un desperdicio de dinero de los contribuyentes.

La solicitud de eliminar a ABK de la bolsa podría indicar que tanto el liderazgo de Microsoft como de Activision Blizzard se sienten lo suficientemente seguros de que el 9º Tribunal de Circuito no revocará la decisión de la jueza Corley y otorgará a la FTC la orden judicial. Por lo tanto, las dos corporaciones pueden estar dando los primeros pasos necesarios para cerrar el acuerdo tan pronto como la TRO expire. Sin embargo, el cierre se llevaría a cabo a pesar del rechazo del acuerdo por parte de la CMA.

Después de que la jueza Corley se negara a otorgarle a la FTC una orden judicial, tanto la CMA como Microsoft acordaron suspender sus apelaciones ante el Tribunal del Reino Unido en un intento de llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Microsoft ha aceptado realizar pequeñas desinversiones (probablemente en el sector de juegos en la nube, donde la CMA expresó preocupaciones) para impulsar el acuerdo, pero la CMA ha dicho que cualquier movimiento de ese tipo requeriría reiniciar el proceso regulatorio desde el principio con una nueva investigación.

A pesar de cualquier progreso percibido, parece que será una semana larga de observar las bolsas de valores y el movimiento de los tribunales mientras esperamos ver cómo se desarrollan las cosas. El acuerdo actual negociado entre Microsoft y Activision Blizzard vence el 18 de julio, y tanto la FTC como la CMA parecen dispuestas a jugar el juego de retrasar el proceso tanto como sea posible para bloquear la fusión. Si esta estrategia es exitosa o no, aún está por verse.

Vía: Windows Central

Nota del editor: El drama se quiere poner nuevo pero el hecho de que se estén tomando estas acciones en la bolsa da todo por sentado. En este caso creo que Bobby Kotick tiene la razón.