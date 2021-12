Sonic parodia a The Matrix con este nuevo tráiler

El día que muchos habían estado esperando, por fin ha llegado. Así es, en estos momentos ya puedes disfrutar de The Matrix Resurrections en cines y en HBO Max. Para celebrar este estreno, SEGA y Paramount lanzaron un tráiler especial de Sonic the Hedgehog 2, el cual es una parodia al trabajo de las hermanas Wachowski.

Por medio de las redes oficiales del erizo azul, se compartieron un tráiler y un póster que claramente son una referencia a The Matrix. El avance comienza con la icónica pantalla verde, pero en lugar de unos y ceros, vemos anillos. De igual forma, el promocional nos presenta con la elección entre la púa azul o la púa roja, una clara referencias a las píldoras que se le ofrecen a Neo.

We can only show you the ring. You’re the one that has to run through it. pic.twitter.com/UeUXWUpUpt — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) December 22, 2021

Sonic the Hedgehog 2 llegará a los cines el próximo 8 de abril de 2022. Lamentablemente, este avance no presenta algún tipo de escena nueva. En su lugar, todo lo que vimos, ya se había revelado en el primer tráiler de la secuela. En temas relacionados, Yuji Naka, el co-creador de Sonic, ha lanzado un nuevo juego. De igual forma, aquí te decimos si Luisito Comunica regresa al papel de Sonic o no.

Which one do you think Keanu would pick? pic.twitter.com/vXVzTsfRtN — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) December 22, 2021

Nota del Editor:

Por lo visto hasta el momento, parece que The Matrix Resurrections no fue la resurrección que se esperaba. Si bien la película no fue tan buena como muchos lo esperaban, al menos tenemos esta parodia de Sonic para recordar.

Vía: Sonic