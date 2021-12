Creador de Xbox enfurece por la comunidad tóxica

Lamentablemente, parte de la comunidad de jugadores es bastante tóxica. Los comentarios ofensivos se han vuelto parte del día a día de muchas personas. Sin embargo, esto no significa que ese tipo de comportamiento sea aceptado. Una de las personas que está en contra de estas actitudes es Seamus Blackley, creador del primer Xbox, quien recientemente estalló en contra de la comunidad tóxica.

Recientemente, Grenade Queen, una streamer, compartió un video en donde claramente se puede escuchar a un par de jugadores agredir verbalmente a la chica. Al ver este clip en Twitter, Blackley lamentó mucho la actitud que la comunidad de Xbox ha tomado. Esto fue lo que comentó:

This wasn’t the future for @xbox live we envisioned. As a community and with the help of @Microsoft this needs to be highlighted and stopped. It will take teamwork between players, devs, and console manufacturers to change this and it’s time. It’s past time. https://t.co/hVPHDvESVP

— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) December 20, 2021