Michael Keaton retomará el papel de Batman en la película de The Flash. Sin embargo, parece que esta no será la única ocasión en donde el actor porte la capa del Caballero de la Noche. De acuerdo con un documento oficial de Warner Bros., Keaton también aparecerá como Batman en la película de Batgirl.

Recientemente, Warner Bros. compartió una lista de créditos para sus películas de 2022. Aquí se encontró que Michael Keaton tendrá un papel como Batman en la película de Batgirl para HBO Max. Sin embargo, es importante mencionar que esa información está sujeta a cambios, y al final del día esto solo puede ser algo tentativo.

Si bien Keaton aparecerá en el traje negro en The Flash, esta cinta se desarrolla a lo largo de varios universos. De esta forma, se ha especulado que, de alguna forma, esta versión de Batman se transportará del mundo de 1989, a la continuidad principal, en donde Batgirl se desarrolla.

Junto a Keaton, Leslie Grace ha sido elegida como el personaje principal, con J.K Simmons retomando su papel como el comisionado James Gordon. Brendan Fraser interpretará al villano Firefly, y Jacob Scipio ha sido elegido para un papel actualmente no especificado.

Batgirl llegará a HBO Max en algún punto de finales de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer avance oficial de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. De igual forma, Sonic the Hedgehog 2 ha parodiado a The Matrix en este avance.

Vía: Collider