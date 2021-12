Xbox comparte video para celebrar sus 20 años

A lo largo de 2021 hemos visto como Xbox ha celebrado su 20 aniversario de diversas formas. Desde un control conmemorativo, pasando por una serie documental, hasta regalos para los usuarios. Ahora, recientemente se compartió un video especial, en donde se celebra el apoyo de los fans a lo largo de estas dos décadas.

En este video vemos cómo una mujer comenzó su viaje con el primer Xbox. Después, conoció a una comunidad de jugadores con el 360. Hasta la actualidad, en donde el Series X|S representa la llegada de una nueva generación de usuarios, así como de las diversas maneras en las que se puede jugar en estos momentos.

A lo largo de 20 años hemos visto el nacimiento de propiedades como Halo, Gears of War, Sea of Thieves, Minecraft, Forza, y muchas más. Cada una de estas series ha sido importante para la marca de Xbox, y son especiales de alguna u otra forma para los usuarios.

En temas relacionados, ya puedes disfrutar de la serie documental de Power On: The Story of Xbox aquí. De igual forma, por fin se ha revelado qué causaba el aro rojo de la muerte en el 360.

Nota del Editor:

Xbox es una compañía con un gran legado. Aunque 20 años no parecen tanto en comparación con otras empresas de esta industria, en ese lapso de tiempo hemos visto bastantes cambios. El medio no sería lo qué es hoy si no fuera por Xbox.

Vía: Xbox