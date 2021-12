Pese a que la época del Xbox 360 ha quedado en el pasado, los infames tres aros rojos de la muerte siguen atormentando el legado de esta compañía. De esta forma, durante el quinto episodio de Power On: The Story of Xbox, la serie documental de esta compañía, los directivos de ese momento por fin han aclarado qué es lo que causaba este gigantesco problema.

De acuerdo con Leo Del Castillo, un miembro del equipo de ingeniería de Xbox, este problema sucedía cuando los conectores de un componente interno de la consola se rompían debido a cambios bruscos de temperatura. Por su parte, Todd Holmdahl, jefe de hardware en Xbox de ese tiempo, señaló que esto se debía principalmente a que los Xbox 360 eran prendidos y apagados de forma constante.

Como recordarán, esto provocó que Xbox diera inicio a una fuerte campaña de reparaciones. Como resultado, explica Peter Moore, quien en ese momento era el jefe de la empresa, esta iniciativa le costó $1,150 millones de dólares a la compañía, algo que estuvo cerca de ponerle un fin a la marca.

Afortunadamente, con la llegada del Xbox 360 Slim, estos problemas desaparecieron casi por completo, pero esto fue cinco años después de la llegada del modelo original. En temas relacionados, ya hay pósters oficiales del Aro Rojo de la Muerte. De igual forma, estos son los títulos que se han sumado a Xbox Game Pass.

Nota del Editor:

Este fue uno de los momentos más complicados en la historia de Xbox, ya que puso a prueba la posición de la compañía en esta industria. Si hubieran fallado, quizás en estos momentos no estaríamos hablando de Xbox, y el medio hubiera sido muy diferente.

Vía: Power On