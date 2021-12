Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition no ha sido el paquete que muchos esperaban. Gracias a una serie de bugs y problemas de rendimiento, la colección de entregas clásicas ha decepcionado a más de uno. Ahora, para remediar un poco esta perspectiva, Rockstar ha revelado que aquellos que adquirieron este título por medio de PC, podrán obtener un juego completamente gratuito.

Si bien Rockstar no ha creado esta promoción como una disculpa por el estado de GTA: The Trilogy, y más bien es una oferta navideña, sí se siente como una forma de pedir perdón por los inconvenientes que han causado en las últimas semanas. Todo lo que necesitas para redimir tu juego gratuito, es haber comprado la colección que incluye GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas por medio de Rockstar Launcher en PC antes del 6 de enero de 2022. Estos son los juegos que puedes obtener:

–Grand Theft Auto V: Premium Edition

–Grand Theft Auto IV: Complete Edition

–Max Payne 3

–L.A. Noire

–Bully: Scholarship Edition

-Tarjeta de Gran Tiburón Blanco para GTA Online

-55 lingotes de oro para Red Dead Online

Solo puedes obtener una de estas recompensas. De igual forma, la oferta solo es válida para los usuarios de PC por medio de Rockstar Launcher. Aquellos que compraron GTA: The Trilogy en consolas, o usaron una tienda digital third party, como Steam o la Epic Games Store, no podrán reclamar su premio navideño.

En temas relacionados, se ha descubierto que GTA: The Trilogy usa imágenes de stock. De igual forma, aquí te decimos por qué GTA III fue una exclusiva temporal de PlayStation.

Nota del Editor:

Si bien es bueno ver que Rockstar le ofrezca un juego gratuito a los jugadores, la cantidad de personas que compraron GTA: The Trilogy en consolas y en sitios como Steam, es mayor a lo visto en comparación con su tienda oficial en PC. La oferta debería haber sido para todos los usuarios que adquirieron el paquete, no solo para unos cuantos.

