¿Por qué GTA III fue exclusivo temporal de PlayStation?

Microsoft ha cometido varios errores a lo largo de los años cuando se trata de sus consolas Xbox. En un episodio del documental Power On: The Story of Xbox, empleados de la compañía revelaron cómo fue que Rockstar se acercó a Xbox para proponerles hacer de Grand Theft Auto III un juego exclusivo de su plataforma. Inicialmente rechazaron la propuesta porque no pensaron que Rockstar podría lograr dar el brinco del 2D al 3D exitosamente, y como resultado, el juego terminó siendo un exclusivo temporal de PlayStation 2.

El documental explicó cómo Microsoft fue contactado por “un pequeño publisher de juegos” que quería “desempolvar” uno de los juegos en 2D que habían creado para la PC y realmente conseguir una inversión para la franquicia. La historia continuó de la siguiente manera:

“Estos nuevos e importantes ejecutivos de Xbox que revisaban cada propuesta de publishers y desarrolladores dijeron ‘No creemos que este juego vaya a transicionar muy bien del 2D al 3D.’ Sintieron que era una tarea complicada, y no entendieron realmente la interfaz de usuario, pensaron que estaba basada en un juego que no había tenido éxito. Sorpresivamente, lo rechazaron.”

Este juego resultó ser GTA 3, y tras el rechazo de Microsoft, Rockstar se fue con Sony. Eventualmente, GTA 3 llegó a Xbox como parte de Grand Theft Auto: Double Pack junto a Vice City. Vendió 14.5 millones de unidades y se convirtió en el juego mejor vendido del 2001 en los Estados Unidos.

Ahora lo puedes disfrutar como parte de la reciente GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.

Nota del editor: Seguramente que Microsoft terminó arrepintiéndose después de haber visto lo bien que le fue en ventas al juego. Afortunadamente, la firma de Redmond ha aprendido de sus errores y la generación del Series X|S es prueba de ello.

Via: Power On