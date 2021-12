2021 fue un gran año para los usuarios de Xbox Game Pass. No solo vimos la llegada de lanzamientos first party en día uno, sino que una gran cantidad de third party e indies se sumaron a este extenso catálogo. Ahora, para cerrar el año, juegos como Mortal Kombat 11 y Firewatch estarán disponibles en este servicio.

A partir del día de mañana, 15 de diciembre, Among Us llegará a Xbox Game Pass, seguido de una buena lista de juegos:

–Among Us (Nube) – 15 de diciembre

–Ben 10: Power Trip (Nube, Consola y PC) – 16 de diciembre

–Broken Age (Nube, Consola y PC) – 16 de diciembre

–Firewatch (Nube, Consola y PC) – 16 de diciembre

–The Gunk (Nube, Consola y PC) – 16 de diciembre

–Lake (Nube, Consola y PC) – 16 de diciembre

–Mortal Kombat 11 (Nube, Consola y PC) – 16 de diciembre

–PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Nube, Consola y PC) – 16 de diciembre

–Race With Ryan (Nube, Consola y PC) – 16 de diciembre

–Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Nube, Consola y PC – 16 de diciembre

–Transformers: Battlegrounds (Nube, Consola y PC) – 16 de diciembre

Sin duda alguna, una lista con juegos para todos los usuarios. Desde aquellos que disfrutan de las experiencias que mejor representan al medio, como Mortal Kombat 11 y Firewatch, hasta para los niños en casa que recibirán un Xbox Series S en navidad.

En temas relacionados, Xbox regalará un Series S de Garfield. De igual forma, el documental de Xbox ya está disponible de forma gratuita.

Nota del Editor:

Xbox Game Pass sigue creciendo. La propuesta de este servicio es una de las mejores hoy en día y, si bien el catálogo first party para 2022 aún está en duda, seguramente los indies y third party una vez más serán una gran opción el próximo año.

Vía: Xbox