Pese a todos los problemas que se han expuesto en Activision Blizzard durante los últimos meses, un aspecto positivo puede surgir de todo esto. La semana pasada se dio a conocer que los empleados de la compañía tienen la intención de comenzar una huelga. Este movimiento no solo dejaría en claro su inconformidad con los directivos de la empresa, sino que también es un paso hacía la sindicalización. Sin embargo, esto tendría repercusiones para los trabajadores.

De acuerdo con The Washington Post, Brian Bulatao, director operativo de Activision Blizzard, le han enviado un correo a los empleados de la compañía, en donde les pide que no firmen las credenciales de afiliación al sindicato de trabajadores estadounidense, conocido como Communications Workers of America (CWA). Esto fue lo que comentó:

“Solo les pedimos que tomen el tiempo necesario para pensar en las consecuencias al poner su firma en el documento que les fue presentado por CWA. Lograr nuestras aspiraciones sobre la cultura laboral será algo que ocurrirá de mejor manera a través de un diálogo activo y transparente entre líderes y empleados, algo sobre lo que podemos actuar rápidamente. Ese es el mejor camino y no simplemente firmar un formulario electrónico ofrecido por CWA o esperar el resultado de un proceso de negociación legalmente ordenado y regulado en algún momento en el futuro”.

En dado caso de que el 30% de los empleados de Activision Blizzard firmen este documento, la huelga será apoyada por la CWA, obteniendo así un respaldo legal. Junto a esto, la semana pasada, la asociación de A Better Activision Blizzard King, compuesta por trabajadores de estas compañías, comenzó una campaña en Go Fund Me, con la cual buscan recolectar un millón de dólares y así ofrecer soporte a los empleados. Hasta el momento se han recaudado más de $315 mil dólares.

Por el momento no hay una respuesta de los trabajadores ante estas declaraciones, las cuales suenan bastante agresivas. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el proceso de sindicalización en Activision Blizzard. De igual forma, oficiales gubernamentales han comenzado a presionar a esta compañía.

Nota del Editor:

Esperemos que la propuesta de sindicalización se haga realidad. Este será un proceso duro y, como ya lo dejó claro Brian Bulatao, tendrá repercusiones. Sin embargo, esto es algo necesario y ayudará, no solo a los trabajadores actuales, sino a todos aquellos que se unan a Activision Blizzard en un futuro.

Vía: The Washington Post