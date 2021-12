Nintendo tiene la intención de cerrar el año de la mejor forma posible, con una presentación especial enfocada en revelar algunos de los títulos que nos esperan en un futuro. De esta forma, el día de mañana se llevará a cabo un nuevo Indie World Showcase.

Esta presentación, la cual está enfocada en los juegos independientes en camino al Nintendo Switch, se llevará a cabo el 15 de diciembre a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). Este evento tendrá una duración aproximada de 20 minutos.

Get ready for a new @IndieWorldNA Showcase arriving Wednesday, Dec. 15 at 9:00 a.m. PT!

Tune in for a livestream featuring roughly 20 minutes of information on upcoming indie games headed to #NintendoSwitch.

Watch it live here: https://t.co/hDrAmAABvI pic.twitter.com/JV0Y3fiKGE

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 14, 2021