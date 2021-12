Xbox anuncia un Series S especial de Garfield

Hace un par de días se unió Garfield, el gruñón gato naranja, a Nickelodeon All-Star Brawl. Para celebrar este anuncio, el día de hoy se ha revelado que Xbox regalará un Series S edición especial de Garfield, el cual solo una persona podrá ganar.

De acuerdo con la cuenta oficial de Xbox en Twitter, todos los interesados en conseguir esta consola edición especial, tendrán que seguir a este perfil y darle un RT al siguiente tweet antes del próximo 23 de diciembre. Eso es todo. Xbox le enviará un mensaje directamente al ganador, así que asegúrate de tener los DM abiertos el 29 de diciembre cuando la compañía revele al ganador. Además, tu cuenta de Twitter no debe estar “bloqueada” y debe estar “pública” para ser elegible.

Warning: do NOT feed your console lasagna.

Follow and RT with #XboxGarfieldSweepstakes for a chance to win this custom Garfield Xbox Series S in celebration of @NickBrawlGame.

Age 18+. Ends 12/23/21. Rules: https://t.co/yCF9A3cvV6 pic.twitter.com/itorAPJl9A

— Xbox (@Xbox) December 10, 2021