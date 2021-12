Pese a que aún faltan varios días para que termine diciembre, el día de hoy se ha filtrado la lista de los juegos que llegarán PlayStation Plus el próximo mes de enero. En caso de ser cierta esta información, tendremos en nuestras manos acceso a Persona 5: Strikers y más.

De acuerdo con Dealabs, un sitio francés, los juegos que llegarían a PlayStation Plus entre el 4 de enero de 2022 y el 1 de febrero, serían:

–Deep Rock Galactic (PS5 | PS4):

“Un FPS cooperativo de ciencia ficción con enanos espaciales duros, entornos 100% destructibles, cuevas generadas preoceduralmente, e interminables hordas de monstruos alienígenas”.

–Persona 5 Strikers (PS4):

“Únete a los Phantom Thieves y lucha contra la corrupción que se está extendiendo por las ciudades japonesas. Unas vacaciones de verano con amigos llegan a su fin cuando surge una realidad distorsionada: ¡desvela la verdad y haz brillar el corazón de quienes han quedado atrapados en el centro de la singularidad!”

–DiRT 5 (PS5 | PS4):

“DiRT 5 es el título más ambicioso hasta la fecha de la legendaria franquicia todoterreno de Codemasters. Con una serie de nuevas funciones y una acción asombrosa, DiRT 5 te ofrece carreras épicas, una personalización sólida como una roca y un estilo inconfundible”.

Cabe mencionar que en esta ocasión no vemos algún juego exclusivo del PS5, algo que se ha vuelto una costumbre desde hace varios meses. De igual forma, por el momento no hay información oficial al respecto. Recordemos que PlayStation usualmente comparte la lista de PS Plus en la última semana de cada mes.

Considerando que la supuesta lista de esta ocasión tiene títulos de calidad, esperemos que esta información se vuelva una realidad. En temas relacionados, Ratchet & Clank: Rift Apart es el GOTY de los usuarios de PlayStation. De igual forma, aquí te decimos por qué GTA III fue una exclusiva temporal de PlayStation.

Nota del Editor:

Si bien títulos como Persona 5 Strikers y DiRT 5 valen mucho la pena, una vez más no tenemos un título que sea sumamente necesario para los usuarios de PlayStation, algo que sí ha sucedido. Esperemos que esto cambie a lo largo de 2022, y que más juegos exclusivos de PS5 formen parte de esta selección.

Vía: Dealabs