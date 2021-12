Después del desastre que fue Balan Wonderworld a principios de año, muchos pensaron que la carrera de Yuji Naka, co-creador de Sonic, había llegado a su fin. Sin embargo, el diseñador señaló que comenzaría el desarrollo de un juego sencillo para dispositivos móviles. Bueno, dicho y hecho, Naka ya tiene un nuevo título, el cual puedes disfrutar en estos momentos de manera gratuita.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Naka anunció SHOT2048, un título para móviles que ya está disponible en la Google Play Store y App Store. El desarrollador ha señalado que este es el primer juego que ha creado solo, sin la ayuda de alguien más, en los últimos 37 años. Esta es la descripción de SHOT2048:

I created a hyper-casual game called [#SHOT2048]. This is the first time in my 37 years as a game creator that I, Yuji Naka, have made a game all by myself. I would appreciate it if you could play it and spread the word. Thank you very much. https://t.co/vuWmoxO0sj pic.twitter.com/LNwQDORXJO

— Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) December 18, 2021