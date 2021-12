Desde hace un par de meses ya se sabía que SEGA está trabajando en un nuevo juego de Sonic the Hedgehog. Sin embargo, todo lo que teníamos hasta el momento era un pequeño teaser y un nombre filtrado. Afortunadamente, durante The Game Awards 2021 no solo se confirmó la información que se había revelado anticipadamente, sino que por fin tuvimos un vistazo a esta entrega en 3D del erizo azul.

Sonic Frontiers, el cual parece ser un juego de mundo abierto, llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en la temporada de holiday de 2022.

Vía: The Game Awards