The Lord of the Rings: Gollum estrena tráiler

Dentro del extenso catálogo de anuncios que The Game Awards nos ha presentado, y aún falta presentar, uno de los más esperados fue The Lord of the Rings: Gollum. Este título originalmente iba a estar disponible a finales de este año, pero fue retrasado hasta algún punto del próximo año.

Como pudieron ver, este nuevo adelanto nos da un mejor vistazo al gameplay de sigilo que caracteriza a este entrega, así como a las locaciones de Tierra Media que los fans seguramente identificaron inmediatamente, pero todo desde una cinemática.

Vía: The Game Awards.