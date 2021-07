Skyward Sword HD debuta fuertemente en Japón

Como cada semana, la revista Famitsu ha compartido su lista de los juegos más vendidos en Japón durante los últimos siete días. En esta ocasión, títulos como The Legend of Zelda: Skyward Sword HD y la nueva entrega de Crayon Shin-chan demostraron su dominio en este mercado.

De esta forma, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD debutó en el primer puesto con 159,089 unidades vendidas. Por otro lado, Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi llegó al segundo puesto gracias a sus 107,319 copias.

En cuanto al hardware, la familia de Nintendo Switch vendió 65,107 unidades. Las consolas de PlayStation 5 vendieron 10,107 unidades. Por último, entre el Xbox Series X y S, vimos un aumento de 1,874 unidades.

Software:

-[NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 159,089 (Nuevo)

-[NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi – 107,319 (Nuevo)

-[NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – 32,111 (169,787)

-[NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam – 20,711 (127,308)

-[NSW] Ring Fit Adventure – 12,164 (2,694,102)

-[NSW] Minecraft – 11,565 (2,056,556)

-[NSW] Game Builder Garage – 10,634 (168,387)

-[NSW] Mario Golf: Super Rush – 10,339 (139,787)

-[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 9,945 (3,919,253)

-[NSW] Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space – 9,379 (New)

Hardware:

-Switch – 53,530 (16,600,519)

-Switch Lite – 11,577 (3,959,196)

-PlayStation 5 – 8,640 (753,017)

-Xbox Series X – 1,503 (46,796)

-PlayStation 5 Digital Edition – 1,467 (146,431)

-New 2DS LL (incluido 2DS) – 584 (1,168,563)

-Xbox Series S – 371 (16,238)

-PlayStation 4 – 295 (7,797,482)

Vía: Gematsu