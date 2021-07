Un descafeinado EA Live Play se centró en experiencias multijugador y aunque existieron títulos ausentes, sí se confirmó el secreto a voces sobre el remake de Dead Space que llegará tanto a consolas de nueva generación como a computadoras personales.

El gigante tecnológico Electronic Arts celebró su conferencia digital veraniega en el marco de los anuncios que realizaron otras compañías cuando se efectuó la última edición del E3 y dejó algunos destellos del cronograma comercial que ejecutará en los próximos meses.

La decepción comenzó días antes cuando se confirmaba que el anticipado Skate 4 y cualquier producción relacionada con Bioware como es el caso de Dragon Age, no estarían presentes, lo que reducía el espectro del evento a títulos ya anunciados y a alguna sorpresa.

EA dejó patente su gran apuesta por convertirse en la firma preponderante en los juegos de conducción y presentó GRID Legends, el cual está siendo desarrollado por Codemasters, propiedad de la primera y que promete una gran experiencia durante 2022 para los amantes del género.

En la misma inercia que sus competidores, Electronic Arts no quiere quedarse atrás en la disputa por potenciar las experiencias multijugador en línea que le generan ganancias millonarias a partir de las micro transacciones y dio a conocer la nueva temporada de Knockout City denominada Fight at the Movies.

De igual modo, Apex Legends expandirá sus horizontes con el nuevo modo de juego Emergence, mientras que Battlefield 2042 Portal incorpora la funcionalidad para crear partidas con diferentes mods que provengan de diversas entregas de la exitosa saga bélica.

Los desarrolladores de Fe, apuestan fuerte por Lost in Random, cuyo aspecto artístico luce espectacular y es de esperarse que conserve el listón de calidad que ha establecido EA en sus producciones bajo la modalidad independiente y que buscan fomentar la originalidad.

El cierre de la conferencia, tenía preparada una sorpresa, la confirmación relativa al retorno de Dead Space para PS5, Xbox Series X|S y PC, que sin duda ha sido muy bien recibida por los seguidores de la franquicia creada por Visceral Games. Si este producto adopta un tratamiento similar al de Mass Effect Legendary Edition; su éxito está más que garantizado.

Mención aparte merece FIFA 22, que enfrentará un nuevo ciclo con la oportunidad de ganar más seguidores y expandir su poderío, toda vez que Konami anunció la muerte de Pro Evolution Soccer, optando por un modelo de servicio que ha sido bautizado como e-football.

Desde una perspectiva global, al EA Play Live le faltó sazón y la ausencia en la cantidad de videojuegos, fue ocupada por relatos de los desarrolladores, sin embargo, ha dejado un anuncio para el recuerdo: el ansiado regreso Isaac Clarke en la travesía de Dead Space.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio