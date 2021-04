Six Days in Fallujah es acusado de ser un “simulador de asesinato de árabes”

Después de ser anunciado hace 11 años, el pasado mes de febrero se reveló que Six Days in Fallujah, un simulador de shooter estadounidense sobre la Guerra de Irak, llegará a PC y consolas en 2021. Desde entonces, el juego ha sido señalado por ser una herramienta de reclutamiento para el ejército de Estados Unidos y ofrecer una mala representación a la comunidad islámica. Ahora, un nuevo comunicado por parte de una organización enfocada en proteger a este grupo de personas, ha mencionado que este título es un “simulador de asesinato de árabes”.

Recientemente, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, o CAIR por sus siglas en inglés, le ha solicitado a Microsoft, a Sony y a Valve que prohíban la venta del juego en sus plataformas, ya que desconfían de que este título vaya a ofrecer una justa representación la Segunda Batalla de Faluya, evento que inspira a este juego, y “glorifica la violencia”. Esto fue lo que se comentó:

“CAIR, la mayor organización en defensa de los derechos civiles de los musulmanes en la nación, hace un llamamiento a las principales compañías de consolas[…] a que no alberguen ni distribuyan el juego Six Days in Fallujah. CAIR afirma que, en su núcleo, el juego es un ‘simulador de asesinato de árabes’ que glorifica la violencia que cobró las vidas de más de 800 civiles iraquíes, que justifica la invasión ilegal de Irak, y refuerza las narrativas islamófobas. La Segunda Batalla de Faluya fue una lucha violenta y sangrienta de la Guerra de Irak que dejó a más de 800 civiles muertos. Este trágico episodio ha sido duramente criticado por las tácticas militares empleadas por los Estados Unidos, incluido el uso de fósforo blanco. En los años posteriores a la batalla, numerosos niños iraquíes han nacido en Faluya con defectos de nacimiento”.

Junto a este comunicado, Huzaifa Shahbaz, coordinador de CAIR, añade:

“La industria de los videojuegos debe dejar de deshumanizar a los musulmanes. Videojuegos como Six Days in Fallujah solo sirven para glorificar la violencia que cobró las vidas de cientos de civiles iraquíes, para justificar la Guerra de Irak, y para reforzar los movimientos antimusulmanes en una época donde el odio hacia los Musulmanes continúa amenazando a vidas humanas”.

Aunque Victura, el estudio a cargo del desarrollo, ha mencionado que Six Days in Fallujah sí es un juego político, por el momento no han publicado una respuesta al comunicado de CAIR. Por su parte, los encargados de este título han señalado que el objetivo de esta entrega es “proporcionar contexto” a este evento, y no planean mostrar los crímenes de guerra documentados, como el uso de municiones de uranio, lo que ha generado una serie de acusaciones de revisionismo histórico.

Por el momento se desconoce la respuesta de Microsoft, Sony y Valve respecto a la solicitud de la organización.

Vía: CAIR