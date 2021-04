Ya sabemos cuándo y a qué hora se llevará a cabo el segundo Resident Evil Showcase

A tan solo un mes del lanzamiento de Resident Evil Village, los fans quieren conocer más sobre Lady Dimitrescu y la próxima aventura de Ethan. De esta forma, Capcom ha confirmado cuándo y a qué hora se llevará a cabo la siguiente presentación del Resident Evil Showcase.

Por medio de un tweet, se ha revelado que este evento digital tomará lugar el próximo jueves 15 de abril a las 5:00 PM (hora de la Ciudad de México). De igual manera, se ha confirmado que en esta presentación podremos disfrutar de un nuevo tráiler, gameplay, entrevistas con los desarrolladores y más.

Brace yourselves for the next Resident Evil Showcase which goes live on April 15th at 3 PM PDT / 11 PM BST! Once again hosted by Brittney Brombacher (@BlondeNerd), watch the teaser below for more info, and join the Resident Evil Re:Verse Open Beta Test while you wait! pic.twitter.com/ZFNhSfztRM

— Resident Evil (@RE_Games) April 8, 2021