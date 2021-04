Streets of Rage 4 sí recibirá DLC con nuevos personajes, modos de juego y más

Después de ser filtrado en la base de datos de Steam hace un par de meses, Dotemu ha confirmado que Streets of Rage 4 recibirá nuevo contenido, tanto de paga como gratuito, en un futuro, el cual agregará modos adicionales, más personajes y música a cargo del compositor de Sonic Mania.

Por medio de un tráiler se ha confirmado un DLC de paga, conocido como Mr. X Nightmare, el cual incluirá tres nuevos personajes, así como un modo Survival. Junto a esto, se ha confirmado que Tee Lopes, compositor de Sonic Mania, League of Legends, Monster Boy and the Cursed Kingdom y más juegos, ha creado algunas canciones para este contenido adicional.

Junto al DLC de paga, Dotemu ha mencionado que una actualización gratuita para todos los jugadores estará disponible en un futuro, la cual incluirá nuevos movimientos para los diferentes personajes y contenido adicional que será del agrado de los fans de este título.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento para este DLC, aunque se espera que Mr. X Nightmare y la actualización gratuita estén disponibles en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC en algún punto de 2021.

Vía: Dotemu