Sekiro: Shadow Die Twice tendrá una edición GOTY, pero…

El día de ayer Activision y FromSoftware nos sorprendieron al anunciar contenido adicional gratuito para Sekiro: Shadows Die Twice, el GOTY de 2019. Afortunadamente, estas no son las únicas buenas noticias, ya que una edición de Juego del Año ya está en camino.

Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition estará disponible el próximo 29 de agosto, mismo día en que llegará el DLC y la versión de Google Stadia. Sin embargo, por el momento solo se ha confirmado una edición para PlayStation 4 en Japón.

Todo el contenido del título y los extras vendrán incluidos en el disco. Por si fuera poco, esta edición incluirá una guía con consejos de combate, técnicas y ayuda para superar las primeras zonas del juego. Esta edición tendrá un precio de ¥4800 yenes, es decir, cerca de $45 dólares, o $999 pesos, en el cambio actual.

Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition estará disponible el próximo 29 de agosto para PS4 en Japón, y por el momento no hay planes para un lanzamiento internacional o para otras plataformas. De igual forma, se ha revelado que el juego ha superado las cinco millones de unidades vendidas.

Vía: Gematsu