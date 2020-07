Filtración revela modelos de humanos NPCs en el original Animal Crossing

Animal Crossing se caracteriza por llevarnos a pueblos en donde todos los habitantes son animales, y nosotros somos los únicos humanos. Sin embargo, la reciente filtración masiva de Nintendo parece revelar que esta no era la idea original, y en lugar de encontrarnos con gorilas, gatos, perros y más animales, los humanos iban a ser nuestros vecinos.

TV, un desarrollar que ha compartido información sobre prototipos de Animal Crossing en el pasado, ha revelado que Nintendo consideró usar humanos en lugar de animales en Animal Forest, el juego original de N64 exclusivo de Japón. En una serie de tweets, TV compartió modelos de personajes conocidos como “Oba” y “Soldier”.

“Soldier” es un humano que porta una vestimenta inspirada por los soldados de la Guardia de la Reina en Inglaterra. Por otro lado, “Oba” es un personaje con atuendo tradicional de granjero, algo que podría ser una referencia a Joan, una vendedora de nabos que ha tenido una presencia regular en la serie.

And here they are! The recreated models of SOLDIER and OBA! These are early human characters that were from a very early stage in Animal Forest's development, fully modeled thanks to Wade from the N64brew Discord! pic.twitter.com/y1XLTWGs0N

— TV | Dreamers Dev (@lombTV) July 30, 2020