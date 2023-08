Se rumoran varios sets de LEGO de Animal Crossing

La afirmación fue originalmente publicada en Instagram por el filtrador de LEGO exabrickslegogo_ y luego fue respaldada por el YouTuber Brick Clicker. Se refiere a cinco sets que fueron descubiertos en Brickmerge, un sitio que utiliza un bot para descubrir nuevos sets de LEGOtan pronto como son listados.

Aunque Brickmerge simplemente enumera los sets por sus números de producto, que van del 77046 al 77050, y no proporciona más información, se ha afirmado por filtradores como exabrickslegogo_ que se trata de sets de Animal Crossing.

De ser cierto, los cinco sets tendrían los siguientes precios:

Set 77046: $14.99 USD (170 piezas)

Set 77047: $19.99 USD (164 piezas)

Set 77048: $29.99 USD (233 piezas)

Set 77049: $39.99 USD (389 piezas)

Set 77050: $74.99 USD (535 piezas)

También se afirma que los sets serán lanzados en marzo de 2024 y que las minifiguras de los personajes tendrán cabezas moldeadas especiales (como las minifiguras de LEGO de Sonic y Los Simpson), en lugar de las cabezas estándar de LEGO.

LEGO ha tenido éxito con su línea de sets de LEGO de Super Mario, así como con sus construcciones más avanzadas, como los sets de Lego NES, el Bloque de Preguntas de Mario y los sets de Bowser.

También ha lanzado sets basados en otras franquicias de videojuegos, incluyendo Horizon Forbidden West, el Atari 2600 y Pac-Man.

Una nueva línea basada en Sonic the Hedgehog fue lanzada esta semana y se han lanzado más de 100 sets de LEGO basados en Minecraft desde el primero en 2012.

Vía: VGC

Nota del editor: No soy fan de Animal Crossing pero siempre que sacan algo de ese juego, son ediciones bien bonitas, todavía me duele no haber comprado el Switch edición especial de Animal Crossing.