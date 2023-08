¡Anuncian nuevo Pokémon Presents!

Desde hace unos días, los rumores de que un nuevo Pokémon Presents se celebraría pronto, habían estado rondando las principales redes sociales, rumores que la mañana de este viernes 4 de agosto, se han confirmado. Por medio de un comunicado, The Pokémon Company ha anunciado que dentro de unos días más, estará celebrando una nueva edición de su ya icónico evento, en el cual, por supuesto, esperamos que se den anuncios importantes de lo que será el futuro de la marca en cuanto a videojuegos y demás productos.

En el post publicado en diferentes redes sociales, los padres de Pikachu confirmaron que el próximo martes 8 de agosto en punto de las 6:00 AM tiempo del pacífico, 7:00 AM tiempo del centro de México, un Pokémon Presentes totalmente nuevo se estará transmitiendo en su canal oficial de YouTube. Dicho anuncio fue acompañado con un críptico video que evidentemente, es una pista de lo que podría ser la noticia más importante del evento.

The next #PokemonPresents arrives soon, Trainers!

Tune in to our official YouTube channel at 6:00 a.m. PDT on August 8 for 35 minutes of Pokémon news and updates! 🎊https://t.co/Lxoud6kVxF pic.twitter.com/xe65FmqEn5

— Pokémon (@Pokemon) August 4, 2023