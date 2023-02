Se revela cómo le ha ido en ventas a Marvel’s Midnight Suns

Entre los juegos que terminaron el año hubo algunos muy llamativos como The Callisto Protocol, Dragon Quest Treasures y también River City Girls 2. Sin embargo, hubo algunos a los que no les tomó mucho en cuenta, y entre ellos está Marvel’s Midnight Suns, el cual tal vez no haya sido una buena inversión para la empresa matriz de Firaxis, 2K Games.

Según lo que comenta en una nueva publicación el periodista Jason Schreier, tuvo una conversación con el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, confirmando que el juego de Marvel ha sido uno de los más grandes en cuanto a crítica. Sin embargo, la parte de ventas no ha sido la más positiva, y ante esto se pone que la fecha es una de las posibles razones.

Some news: Marvel's Midnight Suns was a critical success but a commercial flop. Take-Two CEO Strauss Zelnick told me in an interview this afternoon that "it's possible the release window wasn't perfect" but that he thinks it could have a long tail, like other Firaxis games

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2023