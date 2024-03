Se presenta error sin solución con los íconos de Switch Online

Esta semana hay buenas noticias para los usuarios de Nintendo Switch Online, dado que ha llegado una ola de nuevos íconos para personalizar el perfil de jugador, incluyendo a Splatoon 3 debido al lanzamiento del DLC que expande la aventura para convertirse en una especie de roguelike. Por su parte, quienes viven en Japón se llevan una recompensa extra, pues como Mother 3 se ha lanzado en la aplicación de GBA eso amerita que también agreguen los avatares de estos personajes tan queridos en aquella región.

Ante esto, los jugadores que pertenecen a otros territorios han decidido momentáneamente cambiar la configuración para poder llevarse estos premios a cambio de monedas de plata, y después regresar a la que pertenecen para agregar estos fondos estilo retro para decorar su perfil. Sin embargo, se ha presentando un problema al momento de volver, pues por más que quieran les marca error cuando quieren hacer la configuración del ícono, algo que no ha presentado solución y es probable que no suceda pronto.

Aquí puedes ver los avatares:

Aquí una descripción sobre Mother 3:

Mother 3 es un videojuego de rol desarrollado por Brownie Brown y HAL Laboratory y publicado por Nintendo. Es la tercera entrega de la serie Mother, conocida como EarthBound en Occidente. El juego fue lanzado originalmente en Japón para la consola portátil Game Boy Advance en abril de 2006. La historia de Mother 3 sigue las aventuras de varios personajes en el mundo ficticio de Nowhere Islands. El protagonista principal es Lucas, un joven tranquilo y sensible que se embarca en una búsqueda para detener a una fuerza malévola conocida como el “Pigmask Army” y salvar a su hogar de la destrucción. A lo largo del juego, Lucas se une a una variedad de personajes únicos, cada uno con sus propias habilidades y motivaciones, mientras exploran diversos entornos y luchan contra enemigos extraños y poderosos.

Por ahora no hay forma de reparar el error. Es seguro que con esto en mente, Nintendo no dejará que la gente cambie tan fácil de región en sus consolas y podrían guiarse por la IP de internet o similar. Recuerda que Mother 3 está en Switch Online solo de Japón.

Vía: Twitter

Nota del editor: No entiendo por qué no liberan los íconos también en nuestra región, después de todo Lucas está disponible en los juegos de Smash Bros., aunque con estas actitudes no dudaría en que Nintendo de América hubiera pedido que lo retiraran del plantel para evitar malentendidos.