Helldivers 2 agregará el uso de Mechas en batalla

Aunque no lo parezca, Helldivers 2 cuenta con su propio lore que nutre de información a los jugadores que se han mantenido en los servidores de este shooter multiplayer desde los primeros días, y eso nos lleva a la implementación de armas nuevas y un momento de paz para quienes cuidan la galaxia. Sin embargo, el peligro ha vuelto a otro planeta, y la recompensa para quienes defiendan dicho lugar será algo que los desarrolladores del juego han estado adelantando desde hace tiempo atrás.

Justo hace poco tiempo, se ha lanzado un nuevo aviso por parte de Arrowhead Studios mediante Twitter, un llamado a la acción para liberar a Tien Kwan, por lo que los jugadores ya pueden lanzarse a la acción para ganar en combates de Raid, y que así en algún momento puedan usar las armas almacenadas. Eso es el usar Mechas como se ha estipulado prácticamente desde su lanzamiento, algo que emocionará a los fans y que no harán que se piensen unirse a la causa.

Acá puedes ver el teaser en imagen y video corto:

THIS IS NOT A DRILL! Our factories are under attack, halting all output. Helldivers have been deployed to liberate Tien Kwan! pic.twitter.com/NM4A26jZlh

— HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) March 7, 2024