Se habría filtrado modo single player de Mortal Kombat 1

Este año los juegos de luchas están teniendo un renacimiento, dado que hace unos meses se lanzó Street Fighter 6, el cual ha generado gran impresión entre los fanáticos que no quisieron en su momento sumarse a la quinta entrega. Y ahora, en septiembre llegará su rival con una propuesta que promete un reinició en su saga, Mortal Kombat 1.

Hablando de este título, un usuario mostró la parte de atrás de la caja de la versión física, la cual revelaría un modo de juego nuevo que trata de viajar a través de los reinos de Mortal Kombat donde los jugadores estarán enfrentándose a las invasiones de cada temporada en una experiencia completamente nueva. Algo que se saldría de lo convencional de la campaña principal.

Mortal Kombat 1 Krypt Replacement Spoilers:

The game mode is called Invasions. It has you traveling the realms in a Mario-esque world, while having seasonal changes.

Images from u/DeffersonCamargo on reddit. #MK1 #MortalKombat1 pic.twitter.com/1vbKuU9kVO

