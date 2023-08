Llegan las Tortugas Ninja a Street Fighter 6

Street Fighter 6 recibirá contenido de crossover de las Tortugas Ninja esta semana. Según lo revelado en un nuevo tráiler de Capcom, la colaboración comenzará el 8 de agosto y permitirá a los jugadores desbloquear una variedad de contenido de las TMNT. Esto incluye nuevos trajes, accesorios, emoticonos, sellos y más.

“¡Cowabunga!”, dice el anuncio de Capcom. “¡Devora esa porción de pizza y prepárate para la colaboración de las Tortugas Ninja x Street Fighter 6 el 8 de agosto! “Deslízate con equipo y emoticons de las TMNT, nuevos títulos, sellos de las TMNT, fondos de pantalla para el dispositivo en el juego, marcos de cámara en el Modo de Foto y convierte a tu avatar personalizado en el Tour Mundial y el Hub de Batalla en tu tortuga favorita”.

Esta colaboración está diseñada para vincularse con el lanzamiento de TMNT: Mutant Mayhem, la última película de las TMNT que actualmente se encuentra en los cines. Las Tortugas no son ajenas a las colaboraciones en videojuegos y han aparecido en más cruces que la mayoría de otras franquicias no relacionadas con juegos.

Juegos que han incluido contenido de las TMNT en el pasado incluyen Injustice 2, Smite, Tony Hawk’s Pro Skater 5, Brawlhalla y Call of Duty: Modern Warfare II.

También han aparecido como personajes jugables en Nickelodeon All-Star Brawl y la serie Nickelodeon Kart Racers.

El año pasado se lanzaron dos juegos independientes de las TMNT para PC y consolas, ambos fueron aclamados por la crítica.

TMNT: The Cowabunga Collection fue una recopilación retro que presentaba 13 clásicos juegos de las Tortugas Ninja en 8 y 16 bits, mientras que TMNT: Shredder’s Revenge fue un nuevo juego de pelea diseñado como un sucesor espiritual de los juegos de arcade de Konami como Turtles in Time.

Vía: VGC

Nota del editor: Me agrada la idea, pero no me emociona la ejecución, creo que lo hizo mejor Injustice 2, pero tiene que ver con que todavía me da cosa el modo World Tour de SF6.