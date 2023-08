Regreso Red Dead Redemption decepciona a sus fans

Red Dead Redemption y su expansión Undead Nightmare llegarán a Nintendo Switch y PlayStation 4 el 17 de agosto, cortesía de Rockstar Games y Double Eleven Studios. Han circulado rumores durante mucho tiempo de que Rockstar estaba preparando el lanzamiento de un remaster o incluso un remake completo del clásico de 2010, pero parece que esos rumores solo eran parcialmente ciertos. Según lo mostrado hasta ahora, esta nueva versión de Red Dead Redemption no es realmente un remaster. Es más bien una versión ligeramente mejorada que lleva el mundo abierto del oeste a algunas plataformas modernas.

Sin embargo, lo que podría desconcertar a algunos fanáticos es cómo esta nueva versión de Red Dead Redemption está omitiendo por completo plataformas importantes y se venderá a un precio elevado de $49.99 dólares, a pesar de que el juego tiene más de una década de antigüedad y no trae ningún contenido notablemente nuevo.

Los fanáticos también pueden estar confundidos acerca de los planes de lanzamiento de Rockstar para Red Dead Redemption. El 17 de agosto es el día en que los jugadores de PS4 y Switch podrán adquirir Red Dead Redemption digitalmente, con un lanzamiento físico previsto para el 13 de octubre. No habrá una versión nativa para PS5 del juego, aunque aún se podrá jugar en la última consola de Sony gracias a su compatibilidad con la biblioteca de la PS4.

Tampoco habrá una versión para Xbox del juego, aunque la versión original de Xbox 360 se podrá jugar al menos en las consolas Xbox modernas. Lo más decepcionante de todo es que Red Dead Redemption aún no llegará a PC con esta reedición. Los fanáticos han estado pidiendo una versión para PC del juego durante años, pero parece que tendrán que seguir esperando en ese aspecto.

También parece que esta reedición de Red Dead Redemption no incluirá una de las características principales del juego original: el multijugador en línea. Esto aún no ha sido confirmado, pero el anuncio no menciona el multijugador y, de hecho, destaca que el paquete incluye “experiencias clásicas para un solo jugador”. El multijugador en línea de Red Dead Redemption fue bien recibido en su momento, y algunos fanáticos pueden sentirse decepcionados de que se esté dejando de lado en esta versión.

Es fácil ver cómo muchos fanáticos de Red Dead Redemption se sentirán decepcionados por este anuncio, pero aun así será agradable tener la aventura de John Marston accesible en las consolas Switch y PlayStation. La inclusión de la expansión Undead Nightmare también es un bono interesante, aunque queda por ver si será suficiente para calmar a los fanáticos que puedan estar molestos por la falta de una versión para PC o por el hecho de que el juego no esté recibiendo un remaster adecuado.

Red Dead Redemption está disponible ahora para PS3 y Xbox 360, con versiones para PS4 y Switch que llegarán el 17 de agosto.

Vía: Game Rant

Nota del editor: Rockstar siendo Rockstar, lo que me molesta es que no aclaren las cosas cuando se está haciendo un efecto de bola de nieve, supongo que es parte de la arrogante personalidad del estudio, al final ellos no tienen porque estar al pendiente ni aclarando cosas que la gente se imagina. Pero, ¡vaya decepción!