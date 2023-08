Microsoft querría lanzar un nuevo Xbox Series X

Desde hace meses se ha hablado sobre que en el mercado de los videojuegos se lanzarán consolas nuevas, siendo así versiones ligeramente modificadas o más pequeñas de las que ya conocemos, y claro, PS5 Slim es una de las más sonadas. Sin embargo, parece que Microsoft tendría sus propios planes, con un retoque a Xbox Series X que quita cierta característica que molestará a los coleccionistas.

Según lo comentado por un insider bastante famoso de cosas de Xbox, se estaría lanzando un Series X con ausencia de lector de discos, para al fin tener un equivalente digital de su consola de mayor potencia al igual que lo hizo PS5. Esto tendría sentido para abaratar algunos costos, y que así la gente tenga a la mano mayor potencia y menor precio, siendo así un producto más enfocado a Game Pass.

I feel Larian's pain on Series S. Its not about "just optimize at the end" LOL. Naaah. You have to take into account the technical limitations from the beginning of development. Nobody really wants to think of that when you start making your game, when everything is possible

— Thomas Puha (@RiotRMD) August 2, 2023