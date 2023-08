Microsoft presenta su control Stormcloud Vapor

Confirmando una filtración del mes pasado, el controlador inalámbrico de edición especial Stormcloud Vapor de Microsoft cuenta con un “dinámico remolino de azul marino oscuro” y está “inspirado en las nubes y los cielos tormentosos”. Debido a su diseño, que parece una nube de vapor, cada control tendrá su propio patrón único.

Según Microsoft, el control cuenta con “agarres de patrón de diamante azul en relieve en la parte posterior” para un mejor agarre. También viene con su propio fondo dinámico exclusivo, con remolinos de humo animados, que se agrega a la consola Xbox del jugador cuando conectan el control por primera vez.

El control estará disponible a partir del 8 de agosto y tendrá un precio de $69.99 dólares / €69.99 / £64.99. Las preventas ya están disponibles a través de la tienda de Microsoft y minoristas locales. Podemos esperar un precio en México de alrededor de los $1500 pesos como es costumbre.

A storm is coming. 🌩️🎮

You can prepare by preordering the Stormcloud Vapor Special Edition controller now: https://t.co/Qp1fUl6hhL pic.twitter.com/HX1w9pAnS6

— Xbox (@Xbox) August 1, 2023