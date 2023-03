Anuncian nuevo color para control de Xbox

El color distintivo de la plataforma Xbox es el verde. Y hay toda una historia detrás de esta decisión, la cual fue revelada en la serie de documentales que la compañía publicó en YouTube como parte de la celebración del 20 aniversario del lanzamiento de la consola original. Esta nueva tonalidad para control de Xbox es sin duda en parte una forma de homenajear la identidad de marca.

Microsoft anunció un nuevo control color verde insignia, para plataformas Xbox y PC. El producto lleva el nombre Velocity Green y es la última adición a la línea de coloridas versiones de controles inalámbricos, sumándose a la alineación conformada por Shock Blue, Pulse Red, Deep Pink y Electric Volt.

El Velocity Green incluye todas las características y funcionalidades que ya conoces y necesitas para elevar tu experiencia, todo en una vibrante tonalidad. Como todo control inalámbrico de última generación, cuenta con agarre texturizado en gatillos, bumpers y la parte trasera de la carcasa.

"Touch grass" they said. So we did!

Get our new Velocity Green controller, available now: https://t.co/zhD6re4JEc pic.twitter.com/Z7gZh0ShI2

— Xbox (@Xbox) March 7, 2023