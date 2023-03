Revelado el próximo evento de Pokémon Scarlet & Violet

Pokémon Scarlet & Violet, las últimas versiones del afamado RPG desarrollado por Game Freak para Nintendo Switch está disponible desde el pasado 18 de noviembre y, a pesar de toparse con algunos problemas recientemente, está listo para ofrecer a su leal comunidad, los tradicionales eventos característicos de la franquicia.

De acuerdo con un anuncio publicado por medio de la cuenta oficial de Pokémon en Twitter, Decidueye será la recompensa del próximo Tera Raid de 7 estrellas en Pokémon Scarlet & Violet. El starter de séptima generación estará disponible en el juego entre el 17 y el 19 de marzo, desaparecerá por unos días y regresará del 24 al 26 de marzo.

