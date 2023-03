Se anuncia nuevo color para el iPhone 14

En los primeros meses del año Apple suele traer novedades para quienes consumen sus productos, esto es algo que se ha ininterrumpido desde hace algunos años atrás en el tiempo. Y justo en este 2023 se revelaron los nuevos modelos de Macbook Pro, y también hay cosas nuevas para los fans de iPhone, pues se ha revelado un nuevo color del dispositivo.

El teléfono ya sea en su versión normal o Plus ha recibido el color amarillo, mismo que puede hacer alusión a la temporada que estamos viviendo en estos momentos, pues estamos a pocos días que la primavera empiece su florecimiento. Por su parte, llegan nuevas fundas para quienes deseen tener un cambio de personalización en el celular.

Desde hace mucho tiempo, los fanáticos han pedido que el iPhone tenga muchas más opciones color, más allá del clásico plata y negro que tanto han distinguido a la marca de la manzana. Sin embargo, poco a poco se han incorporado algunos otros como el product red, el azul, morado, y ahora este nuevo color que se suma a la familia que va creciendo.

Vale la pena mencionar, que estos modelos de color amarillo aún no se ponen a la venta, pero las preventas empezarán en la página de Apple a partir del próximo 10 de marzo, ya sea en modelo normal o plus. Sin embargo, los usuarios no tendrán que esperar mucho para recibir su teléfono, pues el producto se lanza el próximo 14 de marzo.

Vía: Apple

Nota del editor: Es positivo que salgan nuevos colores para el dispositivo, pero realmente se esperaba algún tipo de actualización para quienes ya tengan el teléfono. Aún así, quien sea fan del amarillo y no tenga el celular, es el momento perfecto para comprarlo.