Cofundador de Apple critica a Elon Musk

A día de hoy, uno de los personajes más indeseables es Elon Musk, eso se debe a ciertas acciones que lo hacen ver como un enemigo de la sociedad, pues para empezar ha cambiado algunas cosas en la plataforma de Twitter. Ante dichas acciones, algunas personas importantes ya lo han criticado, una de ellas es precisamente el cofundador de Apple.

Durante una entrevista reciente con la CNBC, Steve Wozniak, reveló algunas similitudes que Musk tiene con su amigo fallecido, Steve Jobs, esto en cuanto a la parte corporativa y de establecer una empresa. Sin embargo, con Musk se ha visto un tanto más descortés, incluso se podría considerar un ataque personal contra el dueño de Tesla.

Este es un fragmento de lo que comentó en la entrevista:

“Elon Musk and Steve Jobs are very similar, and I don’t like to say that,” says Apple Co-Founder @stevewoz. “They both want to be seen as the important person and be like a cult leader. But a lot of honesty disappears when you look at @elonmusk and $TSLA.” pic.twitter.com/A5YUt5ZNIs

— Squawk Box (@SquawkCNBC) February 9, 2023