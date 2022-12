Elon Musk agrega impresiones a Twitter

Una vez más, Elon Musk ha cambiado la forma en la que Twitter funciona. El día de ayer se reveló que información, que antes era privada para cada uno de los usuarios, ahora es visible para todo el público, y se trata de un medidor que revela cuál es el verdadero alcance de un tweet.

El medidor de popularidad, de acuerdo con Musk, es una forma para que los usuarios y compañías vean el verdadero impacto de sus mensajes. En lugar de ahora solo ver el número de retweets y me gusta, una barra revela la cantidad de interacciones y el alcance que se tiene. Esto fue lo que se comentó:

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022