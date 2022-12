Kojima no volverá a trabajar en Metal Gear

Con el anuncio de múltiples proyectos de Silent Hill, muchos se preguntan si la serie de Metal Gear tendrá un futuro tan positivo. En específico, los fans quieren que Hideo Kojima tome la batuta de la propiedad una vez más. Sin embargo, parece que este no será el caso.

En una reciente entrevista con IGN, Hideo Kojima confirmó que no tiene intenciones de trabajar con alguna propiedad que no sea original de Kojima Productions. Esto no solo significa que Metal Gear está fuera de la mente del director, sino Silent Hill o cualquier otro juego. Esto fue lo que comentó:

“Kojima Productions no cotiza en bolsa, así que no tengo ningún objetivo de hacer crecer la empresa de forma constante. Solo quiero dejar un trabajo bien hecho, y esa es la postura que adopto mientras hago videojuegos, aunque también considero la posibilidad de hacer otro tipo de proyectos visuales. Vamos a mantener la postura de nuestras propias IPs y no trabajar con las propiedades intelectuales de otros”.

Recordemos que tras el lanzamiento de Metal Gear Solid V, la relación entre Hideo Kojima y Konami fue destruida, por lo que es posible que el director ya había decidido nunca más trabajar con esta compañía. En temas relacionados, Kojima revela por qué decidió trabajar con Xbox. De igual forma, Death Stranding 2 no será una secuela tradicional.

Nota del Editor:

El conflicto con Konami podría no ser el responsable de esta decisión. Kojima es un director que constantemente está innovando, así que mantenerse atado a ciertos conceptos e ideas podría no ser de su agrado.

Vía: IGN