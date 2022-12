The Pokémon Company demanda a empresa de NFT

Pese a que la fiebre de los NFT ha disminuido en los últimos meses, aún hay compañías que no se rinden. Sin embargo, parece que para que sus esfuerzos sean efectivos, tienen que utilizar la propiedad de otros. Este es el caso de una empresa que ha sido demandada por The Pokémon Company.

Recientemente, se dio a conocer la existencia de PokéWorld, un juego de NFT creado por Pokémon Pty Ltd, también conocido como Kotiota Studios. En este título, los usuarios obtienen objetos que pueden intercambiar con otros. Pese a qué los desarrolladores aseguran haber trabajado en Pokémon Scarlet & Violet, Pokémon HOME, y Pokémon Sleep, The Pokémon Company ha señalado que este no es el caso, y han demandado a esta compañía.

Tal parece que The Pokémon Company se enteró de la existencia de este juego después de que Pokémon Pty Ltd trató de promocionar PokéWorld en diferentes medios de Australia. La primera audiencia judicial tuvo lugar el 21 de diciembre de 2022, con la asistencia de representantes de The Pokémon Company. Sin embargo, no apareció nadie de Pokémon Pty Ltd.

Aun así, a Pokémon Pty Ltd se le prohibió efectivamente usar personajes Pokémon con licencia oficial de la franquicia de medios, lanzar NFT con la marca Pokémon y tergiversar su relación con The Pokémon Company. En temas relacionados, la aventura de Ash en el anime de Pokémon ha llegado a su fin. De igual forma, Pokemon Violet es el juego peor calificado de la serie.

Nota del Editor:

Es impresionante el nivel de audacia que esta compañía tuvo. No solo mintió al asegurar una relación con Pokémon, sino que creó un juego que, básicamente, roba los diseños, y los vende como NFT. No puedo creerlo

Vía: Nintendo Life